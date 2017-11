MünchenDer Lkw-Bauer MAN will nach der harten Sanierung der vergangenen Jahre wieder mehr Geld in seine Standorte stecken. Zwischen 2015 und 2020 sollen mehr als 2,4 Milliarden Euro investiert werden, sagte Vorstandschef Joachim Drees. Allein in das Stammwerk in München fließen davon rund 1,1 Milliarden Euro, etwa in eine frisch fertig gestellte Lackieranlage oder in ein neues Versuchsgebäude, das gerade gebaut wird. Die Mehrheit der Investitionen sei noch nicht erfolgt, erläuterte der MAN-Chef. Jedes Jahr würden circa 400 Millionen Euro investiert.

Wie Drees weiter sagte, fließt „ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag“ in Elektromobilität. MAN werde 2018 erste batteriebetriebene Busse auf den Markt bringen, 2019 starte die Serienproduktion. Elektrische Lastwagen sollen 2021 in größeren Stückzahlen gebaut werden. Auch elektrische Nutzfahrzeuge müssten die Anforderungen der Kunden erfüllen, etwa bei der Reichweite, sagte der MAN-Chef.