BentonvilleDer amerikanische Supermarkt-Riese Walmart testet einen Roboter, der den Inventur-Aufwand stark senken soll. In einem bei Youtube veröffentlichten Video zeigte der Konzern eine Maschine, die durch die Gänge fährt und dabei die Regalreihen abscannt.

Das System solle unter anderem erkennen, wenn Waren im Regal vergriffen oder die Preise falsch ausgezeichnet sind, erläuterte Walmart am Freitag. Zugleich könnten bei einem Überangebot Rabatte auf die Produkte für den Online-Verkauf gewährt werden. Die Mitarbeiter sollen dadurch mehr Zeit für die Kundenbetreuung bekommen, hieß es. Das Gerät solle zunächst in ausgewählten Supermärkten in den USA getestet werden.