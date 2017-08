FrankfurtLufthansa Technik läutet eine weitere Sparrunde ein. Als Nächstes stünden Verhandlungen bei den Wartungsarbeiten im Linienbetrieb an, sagte Lufthansa-Technik-Chef Johannes Bußmann dem „Hamburger Abendblatt“ (Donnerstagausgabe) laut Vorabbericht. „In dem Bereich mit 4000 Beschäftigten in Deutschland sollen die Kosten um 25 Prozent sinken.“ Mit 3000 Personen arbeitet der Großteil von ihnen in Frankfurt, am Unternehmenssitz in Hamburg sind es 150 Mitarbeiter.

In der Hansestadt wurde im Juni nach sechs Jahrzehnten die Flugzeugüberholung geschlossen. Bußmann verteidigte das Aus: „Seit langer Zeit haben wir bei jedem Flugzeug, das wir in Hamburg überholt haben, etwas draufgezahlt. Das ist keine Dauerlösung.“ Die Flugzeuge werden stattdessen an ausländischen Standorten wie Budapest, Sofia oder Manila überholt.