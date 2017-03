Der „Pop-Up-Store“ ist Aldis erstes Projekt dieser Art in Deutschland. Mit ihm stiehlt der Händler der parallel stattfindenden Fachmesse ProWein ein wenig die Schau. Was der Discounter macht, wird von der gesamten Branche.

In Deutschland ist der Pro-Kopf-Verbrauch von Wein sehr hoch. Allerdings müssen Winzer trotzdem kämpfen – das Angebot steigt weltweit immer weiter. Selbst Discounter haben eine große Auswahl an Qualitätsweinen.

In Deutschland ist der Pro-Kopf-Verbrauch von Wein sehr hoch. Allerdings müssen Winzer trotzdem kämpfen – das Angebot steigt weltweit immer weiter. Selbst Discounter haben eine große Auswahl an Qualitätsweinen.

Wir bieten 100 Artikel im Standard- und 200 Positionen im Aktionssortiment an. Das bedient sowohl das Einstiegssegment, wie auch den Premiumbereich – besonders in den Aktionen. Damit ist jede Art des Weinhandels unser Wettbewerb. Unser Schwerpunkt liegt sicher beim Lebensmitteleinzelhandel und im Discounter. Aber wir wollen auch eine Alternative zum Fachhändler sein.

Der gar keiner ist, denn Store heißt Geschäft. Kaufen können Ihre Besucher hier nichts, nur probieren. Warum machen Sie das?

Es geht darum, dass wir dem Kunden die Gelegenheit geben wollen, das zu tun, was er in unseren Filialen nicht tun kann: zu verkosten. Hier kann der Weinkunde kommen und herausfinden, was für einen Weintyp er bevorzugt. Auch der Kenner kann unsere Qualität überprüfen. So haben wir ein Werkzeug, das uns jenseits des Verkaufs in Filialen erlaubt, Kontakt zum Kunden zu bekommen.

Bedeutet das, dass der Pop-Up-Store hier ab- und in der nächsten Stadt wieder aufgebaut wird?

Das ist als einmaliges Konzept geplant. Die Resonanz darauf ist gut. Lassen Sie sich überraschen von weiteren Aktivitäten.