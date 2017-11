Es gibt Strampelanzüge für Erwachsene. Erwachsene essen auch Eis aus rohem Kuchenteig. Erwachsene lassen sich auf aufblasbaren Gummiinseln in Flamingo-Design am Strand entlang treiben.

Gut, als ich meiner Oma vor einigen Jahren einen Adventskalender geschenkt habe, hat sie alle Türchen auf einmal aufgemacht und die Lindt-Pralinen darin in einer Schale auf den Wohnzimmertisch gestellt: „Marcus, bevor du was sagst: Das Adventskalender-Prinzip ist mir klar. Aber so witzig ist es in meinem Alter auch nicht mehr. Danke trotzdem für die leckere Schokolade.“

Die meisten Erwachsenen ziehen jedoch mit: jeden Tag ein Türchen. Für Kinder gilt das sowieso. Nur was da vom Handel jung und alt vorgesetzt wird, kann einem die Vorfreude auf Weihnachten irgendwie - sagen wir vorsichtig: versauen. Weil mittlerweile einfach alles in 24 Portionen aufgeteilt verscherbelt wird, was sich irgendwie hinter kleine Türchen packen lässt.