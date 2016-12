Griffe am Klo, Armaturen am Waschbecken, Laschen am Milchkarton - bei den alltäglichen Kleinigkeiten lernen die Nationen aus Tradition einfach nichts von einander.

Bei meinem letzten Besuch in Washington habe ich mal eine Liste gemacht, welche Alltagsgegenstände in Amerika anders sind als bei uns. Und mir fiel freudig auf: Fast alles hat irgendwie was mit Griffen zu tun. Griffe, Hebel, Knöpfe. Wie konnte sich das so auseinander entwickeln? Wem diese Frage zu banal ist - nicht vergessen: Es sollen schon internationale Freundschaften an Chlorhühnchen gescheitert sein.

Türknauf und Klinke Wir Europäer kennen ja die amerikanischen Tür-Drehknäufe aus sämtlichen Filmen. Diese seltsamen Messing-Knubbel. Wenn jemand einen Vorteil dieser Vorrichtung im Vergleich zur Türklinke kennt, dann Info bitte an mich. Ich stelle fest: A. Für den Türknauf braucht man eine freie Hand, die Klinke lässt sich mit dem Ellenbogen drücken. B. In öffentlichen Toiletten muss man den Drehknauf voll umgreifen. Anders geht die Tür meist nicht auf. Auch hier rettet uns Europäer der Ellenbogen. Diesmal aus der Ekel-Falle. C. Die im Drehknauf eingebaute Abschließvorrichtung per Knopfdruck entkoppelt meist bloß den Drehmechanismus vom Schließbolzen. Das taugt nichts, vor allem nichts für Appartementtüren. Mir ist da immer ganz unwohl beim Aufbruch wegen Einbruch.

Kultur-Schock Toilette Weltweit für Verspannungen im Verdauungstrakt sorgen unter Reisenden ja Unterschiede bei der Klo-Routine. Ein Freund aus Sri Lanka konnte in seiner eigenen Heimatstadt Colombo in einem Luxushotel nach westlichen Stil nicht austreten, weil es dort nur Klopapier und keine Wasserdusche neben der Schüssel gab. Das fand er unhygienisch. Bei Deutschen und Amerikanern beruht der Schock auf Gegenseitigkeit. Als Deutscher wird man von Zeit zu Zeit immer noch auf die grauenhaften Flachspüler angesprochen, bei denen hierzulande die Exkremente wie auf einem Tablett an der Luft vorgelagert werden, bevor man sie wegspült. "But why?" Naja, damit man Stuhlproben entnehmen kann. Falls man mal an Salmonellen erkrankt. Erklären Sie das mal auf Englisch.

