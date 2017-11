„Bitte beachten Sie die unten von mir verfasste E-Mail, die bislang wohl noch keiner gelesen hat. Ich möchte mich gerne mit der liefernden Spedition in Verbindung setzen. Oder wenn Sie wollen, übernehmen Sie das bitte. Das 7-stündige Lieferzeitfenster muss doch kleiner zu kriegen sein.“

Das war morgens um halb acht. Den ganzen Tag keine Antwort. Himmel, wenn bei Amazon an der Hotline mal die Verbindung abreißt, dann ruft der gleiche Callcenter-Mitarbeiter innerhalb von zehn Sekunden zurück. Ist mir kürzlich so passiert. Bei Ikea: kein persönlicher Kontakt! Sind die da bullarbullar? Im Jahr 2017 legen die noch solch eine abweisende Arroganz an den Tag. Motto: Wenn du zu doof oder schwach bist, beim billigen Ikea-Selbstschlepp-Prinzip mitzumachen, dann musst du eben leiden!

Wohl gemerkt: Die Lieferung aus dem Gewerbegebiet bis zu meinem Freund kostet 29 Euro extra. Aber Ansprüche stellen darf man da nicht.