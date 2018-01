- statt Königsberger Klopse dann Klopse auf die Königsberger Art: Köttbullar mit Bratensoße und Preiselbeeren

- statt Leipziger Allerlei dann Allerlei Leipziger Art: mediterrane Antipasti-Platte

Vollends verwirrend ist es dank der EU. Die hat uns hübsche Siegel gebracht. Die „geschützte Ursprungsbezeichnung“ (g.U.). Dieses Siegel trägt etwa der Allgäuer Emmentaler. Denn dort kommen alle Rohstoffe her und er wird auch im Allgäu produziert.

Dann gibt es aber auch noch die „geschützte geografische Angabe“ (g.g.A.). Dieses Siegel trägt etwa der Schwarzwälder Schinken. Hier muss nur eine der Produktionsstufen im Schwarzwald stattfinden, entweder Erzeugung, Verarbeitung oder Herstellung. Mit anderen Worten: Das Schwein darf ruhig aus Dänemark kommen. Und wird trotzdem zum Schwarzwälder Schinken. Das Vertrackte: Beide Siegel sind der Form nach praktisch identisch und unterscheiden sich allein in der Farbe und Beschriftung.

Und dann gibt es noch das EU-Siegel „garantiert traditionelle Spezialität“ (g.t.S.). Hier kommt es weder auf Herkunft der Zutaten noch auf den Ort der Produktion an. Hier zählt alleine die Rezeptur, wie etwa bei Mozzarella, bei dem also nur der Name noch an Italien erinnert. Und auch beim Serrano-Schinken, der ja dann alles zusammen genommen doch eigentlich ein „Schinken nach Schwarzwälder Art“ sein kann.