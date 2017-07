Ich wollte mir am vergangenen Wochenende bei Zara am Leipziger Platz in Berlin zwei langärmelige T-Shirts kaufen, war mir aber nicht sicher, ob in M oder L. Also stellte ich mich vor die Umkleide-Kabinen und wartete. Da kam ein kleines Mädchen vorbei. Es trug Wimperntusche und sagte zu mir, ich solle bitte einen Schritt beiseite gehen. Es war eine Autorität, weil es da als Verkäuferin arbeitete. Ich tat also einen Schritt beiseite, denn in ihrem Blick stand für mich ganz klar: Wären wir im privaten Kontakt, ich würde dir die Visage zerkratzen.

Und ich wollte keinen Streit.