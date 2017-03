Das Marktforschungsinstitut Yougov hat in Kooperation mit dem Handelsblatt unter rund 1.000 Marken aus insgesamt 31 Kategorien diejenigen ermittelt, die von den deutschen Verbrauchern die besten Bewertungen zum Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen. Befragt wurden über ein Jahr lang täglich etwa 2400 Kunden.

In den Augen der Deutschen kommen insbesondere die Handelsunternehmen gut weg: Platz 1 bis 3 im Gesamtranking gehen an Lidl, dm und Deichmann. Der Discounter aus Neckarsulm erreicht der auf einer Bewertungsskala von -100 bis +100 Punkten 54,1 Zähler. Die Drogeriekette und der Schuhhändler erreichen 53,2 beziehungsweise 52,2 Punkte. Gefragt wurde stets: „Welche Marke steht für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis?“ und „Welche Marke steht für ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis?“.

Insgesamt betrachtet hängen die Händler Elektronikmarken, Lebensmittelhersteller, Möbelhäuser und Gastronomiebetriebe in der Kundenwahrnehmung locker ab. Doch auch in der Handelsbranche gibt es große Unterschiede. Die Ergebnisse im Überblick.

Gesamtsieger Lidl macht unter den Lebensmittelhändlern keiner was vor. Aldi Süd folgt erst mit einigem Abstand, aber nochmal deutlich vor Aldi Nord. Die Billigheimer dominieren klar, die großen Supermarktketten Rewe und Edeka schaffen es nicht unter die Top 5. Zumindest in der Kundenwahrnehmung haben sie beim Preis-Leistungs-Verhältnis keine Chance. Die werbewirksame Positionierung als Discounter mit Niedrigpreis trägt Früchte.

In der Kategorie „Einzelhändler“ ließ Yougov Traditionshäuser wie Breuninger, Karstadt und Galeria Kaufhof unter anderem auf Onlinekaufhäuser treffen. Das Ergebnis fällt deutlich aus. Mit 44,4 Punkten sichert sich Amazon den ersten Rang, mit großem Abstand folgen eBay und schließlich Tschibo. Dann folgen in der Wahrnehmung der Kunden schon die Technik-Märkte Media Markt und Saturn. Die „Geiz ist geil“-Kampagne hängt offenbar immer noch in vielen Köpfen.