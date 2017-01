Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag zwischen 81 und 104 Millionen Euro, was einer Gewinnmarge von 7,5 bis 9,5 Prozent entspricht. "Das ist deutlich über dem, was der Markt erwartet hat", sagte Steiner. Die genaue Zahl soll am 1. März veröffentlicht werden, ebenso konkrete Angaben über den Geschäftsverlauf in den einzelnen Regionen.

Zalando kündigte an, in den nordischen Ländern zu expandieren. Dazu soll bis Jahresende ein Logistikzentrum in Schweden eröffnet werden, mit dem die durchschnittliche Lieferzeit in der Region auf ein bis zwei Tage gesenkt werden soll. Derzeit dauert es zwei bis fünf Tage, bis die Ware beim Kunden ankommt. Dafür nimmt Zalando eine zweistellige Millionensumme in die Hand. Das Unternehmen hofft, in den kommenden Jahren die Milliarden-Umsatzgrenze in den nordischen Ländern zu erreichen. Zalando betreibt vier große Logistikzentren in Deutschland, hat ein Lager nahe Mailand und will in diesem Jahr zwei weitere in Polen und Frankreich eröffnen. Viele Anbieter - darunter der weltgrößte Onlinehändler Amazon - liefern sich derzeit einen Wettbewerb, um Zustellungen für Kunden attraktiver und schneller zu machen.