BerlinDer Berliner Versandhändler Zalando schüttet auch in diesem Jahr keine Dividende an seine Aktionäre aus. Stattdessen wolle man 2017 wie im Vorjahr rund 200 Millionen Euro in das Wachstum des Online-Händlers investieren, erklärte Vorstandsmitglied Rubin Ritter am Mittwoch bei der Hauptversammlung des Unternehmens. „Dass dieser Ansatz funktioniert, hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren gezeigt.“

Ziel sei ein erneutes Umsatzplus von 20 bis 25 Prozent und eine Verdopplung des Marktanteils in Europa in den nächsten drei Jahren. 2016 hatte das Unternehmen den Erlös um 23 Prozent auf 3,64 Milliarden Euro gesteigert.