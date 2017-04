Zalando bekräftigte das Ziel, den Umsatz in diesem Jahr zwischen 20 und 25 Prozent zu steigern. Außerdem wird weiter eine Ebit-Marge von fünf bis sechs Prozent angestrebt. „Wir konzentrieren uns auf unsere langfristigen Ziele und bauen gleichzeitig unser Geschäft mit hohem Tempo aus“, sagte Co-Vorstandschef Rubin Ritter. Zalando will in diesem Jahr 200 Millionen Euro für Investitionen in die Hand nehmen – rund zehn Prozent mehr als 2016.