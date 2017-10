Hohe Investitionen zum Ausbau des Geschäfts drücken bei Zalando stärker auf das Ergebnis, als die meisten Experten angenommen hatten. Trotz gestiegenen Wachstumstempos führte dies am Mittwoch an der Börse zu einer Enttäuschung und drückte den Aktienkurs, der sich allerdings seit dem Börsengang vor drei Jahren mehr als verdoppelt hat.

Zukünftig will der Modehändler auch Kosmetika anbieten. Ab Frühjahr 2018 sollen auch in diesem Bereich die Chancen des Onlinehandels genutzt werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Läuft der Verkauf in Deutschland gut an, will Zalando auch im Ausland Körperpflege-Produkte anbieten.