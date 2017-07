Europas größter Online-Modehändler Zalando hat seinen Umsatz im Frühjahrsquartal nicht so stark wie erwartet gesteigert. Der Erlös kletterte von April bis Juni zwischen 19 und 21 Prozent auf 1,09 bis 1,11 Milliarden Euro, wie das Berliner Unternehmen am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Analysten hatten hier gut 22 Prozent erwartet. "Damit wachsen wir weiterhin deutlich schneller als der Onlinemarkt", sagte Zalandos Co-Vorstandschef Rubin Ritter.

Für das Gesamtjahr strebt Zalando weiter ein Plus zwischen 20 und 25 Prozent an. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag zwischen 80 und 86 Millionen Euro, was einer Marge von 7,3 bis 7,8 Prozent entspricht. Vorbörslich gab die Aktien um drei Prozent nach.