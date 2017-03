Europas größter Online-Modehändler Zalando wagt sich mit dem Kauf der Sportkette Kickz in die Innenstädte. Mit der Übernahme der auf Basketball spezialisierten Kette solle der Sport- und Lifestyle-Bereich gestärkt werden, erklärte das Berliner Unternehmen am Mittwoch. Kickz zählt 15 Ladengeschäfte - darunter in Berlin, Hamburg und München - und verkauft auch Online. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt. Die Übernahme soll in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen werden.

"Wir investieren, um schnell zu wachsen", sagte Zalando-Co-Vorstandschef Rubin Ritter. Rund 200 Millionen Euro sind für 2017 eingeplant - und damit mehr als im Vorjahr. Der Konzern investiert stetig in IT und Logistik. Auch Zukäufe stehen auf der Agenda.