So hat Zalando im dritten Quartal kaum etwas verdient. Der bereinigte Vorsteuergewinn (Ebit) lag bei 0,4 Millionen Euro. Die Marge sank damit auf 0,0 Prozent. Im Vorjahr waren es noch 9,5 Millionen Euro gewesen. Hochgerechnet erwartet Zalando für 2017 ein Ergebnis rund um die 100 Millionen Euro, was einer Marge von drei bis 3,4 Prozent entspräche – und deutlich hinter das Ergebnis des Vorjahres (121 Millionen Euro) zurückfiele.

Der Fokus liegt offenbar wieder auf dem Wachstum. Bis 2020, hatten die Gründer zu Beginn dieses Jahres angekündigt, wolle man den Umsatz verdoppelt haben. Im dritten Quartal steigerte Zalando seinen Umsatz um knapp 29 Prozent auf etwas mehr als eine Milliarde Euro. Das ist ein deutlich stärkeres Wachstum als erwartet. Im Vorjahr hatten die Umsätze im Vergleichszeitraum nur 835 Millionen Euro betragen, bei einer Wachstumsrate von 17 Prozent.

Die Strategie dahinter: Zalando muss wieder stärker investieren, um mit der Konkurrenz mithalten zu können, vor allem mit Amazon, die ebenfalls in Modegeschäft eingestiegen sind. Von Amazon dürften sich die Zalando-Gründer auch die Plattform-Strategie abgeschaut haben: Zalando will künftig nur einen Teil seiner Umsätze mit dem Verkauf von Klamotten machen. Darüber hinaus machen die Internet-Experten hausinterne Dienstleistungen wie Logistik, Datenanalyse und Online-Werbung mehr und mehr auch für Dritte verfügbar.

In den ersten neun Monaten 2017 belief sich der Investitionsaufwand für Zalando – ohne Unternehmenszukäufe – auf 175,6 Millionen Euro, für das Gesamtjahr wird mit Ausgaben in Höhe von rund 250 Millionen Euro geplant. So stellt der Konzern, die weltweit rund 10.000 Mitarbeiter beschäftigt, immer mehr Personal ein, vor allem im Tech-Bereich: Gestiegen sein soll auch die Zahl der Tech-Mitarbeiter. Zuletzt waren es europaweit 1800 Leute.

Erst vor wenigen Tagen hat der Konzern verkündet, nach Dublin und Helsinki einen weiteren Tech-Hub in Europa zu eröffnen: Anfang 2018 sollen die ersten 50 Experten in Lissabon damit anfangen, das „digitale Erlebnis“ für den Kunden auf der Zalando-Plattform zu verbessern: „Sei es im Hinblick auf Personalisierung, Inspiration sowie ein reibungsloses Einkaufserlebnis“, sagt Marc Lamik, Head of Innovation and Partnerships bei Zalando.

Investiert wird auch in die Logistik: So hat das Unternehmen im September ein neues Logistikzentrum in Lahr eröffnet, in dem mittlerweile 700 Menschen beschäftigt sind. Auch die Standorte in Paris, Stettin und Stockholm sind noch relativ neu und werden kontinuierlich ausgebaut.