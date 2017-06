MadridMehr Filialen und der Ausbau des Online-Geschäfts haben dem weltgrößten Textileinzelhändler Inditex einen Gewinnsprung beschert. Unter dem Strich legte das Ergebnis im ersten Quartal um 18 Prozent auf 654 Millionen Euro zu, wie die spanische Zara-Mutter am Mittwoch mitteilte. Die Umsätze kletterten um 14 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro. Der Branchenprimus eröffnete in den ersten drei Monaten des im Februar startenden Geschäftsjahres eine Reihe neuer Vorzeigeläden etwa in Madrid und Moskau. Zugleich bauten die Spanier den Internet-Handel in Südostasien weiter aus. Nach Singapur, Malaysia, Thailand und Vietnam soll der Online-Shop der Marke Zara in der zweiten Jahreshälfte auch in Indien an den Start gehen. Zu Inditex gehört neben Zara unter anderem auch die etwas teurere Modemarke Massimo Dutti sowie die auf jüngere Kunden ausgerichtete Kette Pull&Bear.