ParisIn der Affäre um Schutzgeldzahlungen des Zementherstellers Lafarge in Syrien prüfen nun französische Ermittlungsrichter den Verdacht der Terror-Finanzierung. Die Pariser Staatsanwaltschaft vertraute die weiteren Ermittlungen drei Richtern an, wie die Behörde am Dienstag bestätigte.

Lafarge hatte ein Werk in Syrien trotz des Bürgerkriegs bis 2014 weiterbetrieben. Das lokale Unternehmen zahlte Geld an Dritte, um Arrangements mit bewaffneten Gruppen auszuhandeln, damit die Produktion weitergehen konnte.