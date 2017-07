DüsseldorfEx-Adidas-Chef Herbert Hainer will einem Magazinbericht zufolge nicht in den Aufsichtsrat des Sportartikel-Herstellers einziehen. Daher seien zwei Personalberater damit beauftragt, nach Kandidaten für die Nachfolge von AR-Chef Igor Landau (73) zu suchen, der auf der Hauptversammlung 2019 abtreten werde, berichtete das „Manager Magazin“ am Freitag ohne Angaben von Quellen. Adidas lehnte einen Kommentar zu dem Bericht ab.