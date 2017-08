Wie werden Diesel in Deutschland so sauber, dass es keine Fahrverbote geben muss? Das ist die Frage beim Dieselgipfel in Berlin. Konkret geht es um Nachbesserungen bei der Abgasreinigung von Millionen Diesel-Autos in Deutschland und die Förderung eines abgasarmen Verkehrs in den Städten. Vertreter von Bund, Ländern und der Autobranche treffen sich dazu ab 11.30 Uhr im Verkehrsministerium. Wir berichten über die Ereignisse des Tages im Newsblog.

+++ Grüne fordern „Blaue Plakette“ +++