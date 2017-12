Bild vergrößern Der Konzern kauft angeblich den Krankenversicherer Aetna für 69 Milliarden Dollar. Reuters Bild:

In den USA kündigt sich eine der größten Übernahmen in der Gesundheitsbranche an. Die US-Drogerie- und Apothekenkette CVS übernimmt demnach den Krankenversicherer Aetna für insgesamt 67,5 Milliarden Dollar.