 Stada bekommt schon wieder neuen Vorstandschef

Beim Arzneimittelhersteller Stada geben sich die Vorstandschefs die Klinke in die Hand. Nach nur vier Monaten auf dem Posten steht für Stada-Chef Claudio Albrecht schon ein Nachfolger fest. Zum 1. September solle Peter Goldschmidt, der das Nordamerikageschäft der Novartis-Generikatochter Sandoz verantwortet, neuer Vorstandsvorsitzender werden, teilte Stada am Donnerstag mit. Albrecht, der frühere Chef der Generikahersteller Ratiopharm und Actavis, hatte erst Ende September vergangenen Jahres die Führung des Unternehmens übernommen und zuvor die Finanzinvestoren Bain und Cinven bei der Übernahme von Stada beraten. Dass Albrecht aber nur für eine Übergangszeit an der Unternehmensspitze steht, war von Beginn an bekannt.

Bain und Cinven hatten dem Manager ursprünglich einen Posten im Aufsichtsrat zugedacht, ihn dann aber gebeten, als Vorstandsvorsitzender den Übergangsprozess vom börsennotierten zu einem privat gehaltenen Unternehmen zu begleiten. Sobald ein neuer Vorstandschef gefunden sei, der das Unternehmen langfristig führen werde, solle Albrecht in eine nicht-geschäftsführende Position im Stada-Konzern wechseln. "Bis zur Amtsübergabe werde ich weiter mit Volldampf am Erneuerungskurs von Stada weiterarbeiten", sagte Albrecht.