Zürich/SeoulEin Betrugsfall in Südkorea kostet den ohnehin mit Problemen kämpfenden Schweizer Anlagenbauer ABB viel Geld. In der südkoreanischen Niederlassung seien kriminelle Handlungen in Verbindung mit der Unterschlagung und Veruntreuung von Geldern in erheblichem Ausmaß aufgedeckt worden, teilte der in einigen Bereichen mit Siemens konkurrierende Industriekonzern am Mittwoch in Zürich mit. ABB rechnet derzeit mit einer Belastung vor Steuern von etwa 100 Millionen US-Dollar, die noch für 2016 verbucht wird.