DüsseldorfDas Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) prüft, ob neben Audi auch Porsche eine illegale Software verwendet. Das berichtet die „Wirtschaftswoche“. Bei der Untersuchung geht es, wie im am Donnerstag bekannt gewordenen Fall Audi , ebenfalls um die sogenannte Lenkwinkelerkennung. Verkehrsminister Alexander Dobrindt zufolge registriert eine Lenkwinkelerkennungs-Software bei Audi, ob das Auto auf einem Prüfstand steht .

„Die Untersuchungen des KBA dauern weiterhin an. Das KBA geht davon aus, dass diese zeitnah abgeschlossen werden können“, bestätigte das Bundesverkehrsministerium der WirtschaftsWoche am 16. Mai auf Fragen zu Porsche. Porsche sagt dazu, der Autobauer könne „für alle Porsche-Modelle bestätigen“, dass Lenkbewegungen nicht verwendet würden, „um einen Prüfstandsfahrzyklus zu erkennen und auf diesen zu reagieren“.

Ob die Prüfung im Fall Porsche abgeschlossen ist, konnte das Ministerium am Freitag nicht beantworten. Das KBA hatte der „Wirtschaftswoche“ am vergangenen Dienstag auf Fragen zum Thema Lenkwinkelerkennung bei Porsche aber bestätigt: „Das KBA untersucht in diesem Zusammenhang Schadstoff- und CO2-Emissionen.“