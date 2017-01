SeoulSüdkorea hat sieben aktuelle und frühere Spitzenmanager und Mitarbeiter der dortigen Volkswagen-Tochter im Zusammenhang mit dem Abgas-Skandal angeklagt. Ihnen werde unter anderem der Verstoß gegen ein Gesetz zum Schutz vor Luftverschmutzung zur Last gelegt, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

In den USA steht inzwischen ein erster VW-Manager nach seiner Festnahme vor Gericht. Er wurde am Montag des Betrugs angeklagt, weil er die Softwaremanipulation nicht offengelegt habe. Volkswagen befindet sich zudem in den USA nach eigenen Angaben von Dienstagabend in „fortgeschrittenen Gesprächen“ mit dem Justizministerium über einen weiteren Milliardenvergleich.