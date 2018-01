Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Nachdem der Nestlé-Konzern mit Sitz in Vevey in der Schweiz schon vor wenigen Tagen seine australische Schokoriegelmarke Violet Crumble an ein dortiges Familienunternehmen verkauft hatte, folgt nun das gesamte US-amerikanische Süßwarengeschäft. Gerechnet wurde damit schon seit mehreren Wochen - jetzt ist es amtlich: Die Geschäftsaktivitäten gehen für umgerechnet 2,4 Milliarden Euro an den italienischen Nutella-Hersteller Ferrero.

Der neue Nestlé-Chef Mark Schneider hatte das US-Süßwarengeschäft neben einigen anderen Aktivitäten ins Schaufenster gestellt. Der Nahrungsmittelkonzern will unter der Führung des seit Anfang vergangenen Jahres amtierenden Konzernchefs deutlich profitabler werden und gesündere Produkte anbieten. Vom Umsatz sollen bis 2020 zwischen 17,5 und 18,5 Prozent als operativer Gewinn übrig bleiben. 2016 betrug diese operative Ergebnismarge 16 Prozent.