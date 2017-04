Vor zwei Jahren organisierte die Beratung, die sich Militärmethoden bedient, ein Seminar für mehrere Hundert Vertriebsmitarbeiter von Siemens Healthcare in den USA. „Wir haben dem Unternehmen dabei geholfen, eine gemeinsame Vision für Erfolg zu entwickeln“, sagte Afterburner-President Joel Neeb der WirtschaftsWoche.

Die Firma will Erfahrungen des US-Militärs auf das Wirtschaftsleben übertragen, Dozenten sind Exkampfpiloten und -mitglieder von US-Spezialeinheiten. In Teambuilding-Seminaren simulieren sie Kriegssituationen, dadurch sollen die Teilnehmer Entscheidungsfreude und Zusammenhalt lernen. „Solche Kriegsspiele sind zynisch und weit weg vom Entscheidungsalltag“, sagte Jürgen Weibler, BWL-Professor an der Fernuni Hagen der WirtschaftsWoche, „Aufrütteln kann man auch anders.“