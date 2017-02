BrüsselDie EU-Kartellwächter machen Insidern zufolge den Weg frei für die Übernahme des Schweizer Agrarchemiekonzerns Syngenta durch die chinesische ChemChina. Die Behörde habe die vom Staatskonzern angebotenen vergleichsweise geringfügigen Zugeständnisse akzeptiert, erklärten zwei mit der Situation vertraute Personen am Donnerstag. Die EU-Kommission dürfte kommenden Monat formell grünes Licht für die 43 Milliarden Dollar schwere Transaktion geben. Ganz in trockenen Tüchern ist der größte Auslandszukauf eines chinesischen Unternehmens aber noch nicht. Die US-Wettbewerbshüter müssen noch grünes Licht geben. Insider rechnen aber mit einer raschen Genehmigung der US-Behörden, denn ChemChina macht in den USA nur wenig Umsatz.

In Europa waren die Firmen bei den Kartellwächtern zunächst auf Skepsis gestoßen, weil die Transaktion zu höheren Preisen und geringerer Auswahl für die Bauern führen könnte. Hintergrund ist die laufende Konsolidierungswelle in der weltweiten Pflanzenschutz- und Saatgutbranche. So will Bayer Monsanto schlucken und auch die US-Chemieriesen DuPont und Dow Chemical haben einen Zusammenschluss angekündigt. Kommen alle diese Transaktionen zustande, teilen sich mit BASF vier Riesen den Markt weltweit auf.