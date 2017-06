TokioDer wegen des Skandals um defekte Airbags angeschlagene japanische Autozulieferer Takata wird einem Agenturbericht zufolge am Montag Antrag auf Gläubigerschutz stellen. Dieser werde am zuständigen Bezirksgericht in Tokio eingereicht, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag unter Berufung auf eine mit dem Vorgang vertraute Person sowie eine zweite, die darüber unterrichtet wurde. Anschließend werde Takata bei der Sumitomo Mitsui Financial Group Überbrückungskredite beantragen.

Ein Sprecher von Takata erklärte, bislang sei weder zu dem Antrag noch zur Finanzierung eine Entscheidung getroffen worden. Reuters hatte vergangene Woche unter Berufung auf Kreise von den Antragsplänen berichtet.