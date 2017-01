Airbus will seine Statistik auf der Jahrespressekonferenz am Mittwoch offenlegen. Nach Reuters-Kalkulationen machte das Unternehmen Ende 2016 erheblich Boden gut, nachdem es im Jahresverlauf mit Produktionsverzögerungen zu kämpfen hatte. So brachte Airbus im Dezember schätzungsweise den Rekordwert von mehr als 100 Maschinen an Kunden. Anders als bei den Auslieferungen liegt der europäische Konzern im Rennen um Neuaufträge seit Jahren vor Boeing.