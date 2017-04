Der Aufstieg der Airbus -Aktie war in den vergangenen Monaten nicht aufzuhalten. Keine Negativmeldung konnte daran etwas ändern. Langsam, aber stetig kletterte der Kurs nach oben. Am Dienstagabend notierte das MDAX-Unternehmen bei 71,30 Euro, knapp unter dem jüngst erreichten Höchstwert und mehr als zehn Euro über dem des Vorjahres. Eine breite Mehrheit der Analysten ist sich seit Monaten einige: Die Aktie ist ein Kauf.

Noch immer stehen bereits ausgelieferte Flieger in den Hangars. Insbesondere Probleme mit den Turboprop-Triebwerken bekommt der Konzern einfach nicht in den Griff. Unzufriedene Abnehmer wie Deutschland fordern längst Schadenersatz.

Damit tragen die Umstrukturierungen auf Druck des Konzernchefs Früchte. "Tom Enders hat einen maßgeblichen Anteil daran, dass Airbus in der Profitabilität deutlich in Richtung Boeing aufgeholt hat", sagt der Hamburger Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt.

Verzweifelte Situation, verzweifelte Mittel: Seinen Ladenhüter A380 will Airbus den Fluglinien gerade mit dem Treppen-Trick schmackhaft machen. Auf der Branchenmesse Aircraft Interiors in Hamburg präsentierte der Konzern neue Möglichkeiten , die Kabine zu gestalten. Umgestaltete Treppen zwischen den Etagen, eine veränderte Bordküche und eine engere Bestuhlung sollen Platz schaffen. Bisher sei der weltgrößte Passagierjet im Liniendienst im Schnitt mit 497 Sitzen ausgestattet. Mit den Neuerungen könnte ihre Zahl auf 575 in vier Klassen steigen.





Dass knapp 80 Sitze mehr den Riesenvogel plötzlich zum Liebling der Fluggesellschaften machen, darf allerdings bezweifelt werden. Gerade mal 317 Bestellungen hat Airbus seit 2005 in den Orderbüchern stehen. Der Großteil ist bereits ausgeliefert - in relevanter Stückzahl nur an den Großkunden Emirates. "Und von den 100 A380-Orders, die noch in den Büchern stehen, sind mindestens 29 wenn nicht sogar 39 fragwürdig", urteilt Großbongardt.



Airbus hat das Interesse an dem Riesenvogel dabei von Beginn an überschätzt. Die meisten Fluggesellschaften setzen lieber auf kleinere Modelle mit nur zwei Triebwerken. Die sind im Einsatz flexibler und in der Wartung preiswerter.