Nach einem Gewinnknick hatte Airbus im vergangenen Jahr Nachverhandlungen angekündigt und für die europäischen Abnehmerstaaten ein Ministertreffen verlangt. Es geht Enders vor allem darum, schwere Vertragsstrafen und Zahlungseinbehalte der Regierungen abzuwenden. Während Enders bei den Vertretern der Steuerzahler um Milde bittet, können sich die Aktionäre über eine extradicke Dividende freuen: Airbus will für das abgelaufene Jahr eine höhere Summe ausschütten als der Konzern überhaupt an Gewinn erwirtschaftet hat.

Der Flugzeugbauer Airbus setzt weiter auf eine Einigung mit den staatlichen Kunden seines Pannentransporters A400M. "Ich bin dankbar, dass die Staaten auf unsere Bitte um Verhandlungen geantwortet haben", erklärte Vorstandschef Tom Enders auf der Hauptversammlung am Mittwoch. "Hoffentlich werden diese Verhandlungen zu einer signifikanten finanziellen Linderung führen." Der Bau des riesigen Militärtransporters sei nach wie vor problematisch. "Der A400M bleibt weiter ein Grund zur Sorge."

Die anhaltende Pannenserie des A400M kostete Airbus allein im vergangenen Jahr 2,2 Milliarden Euro an Sonderlasten, seit dem Programmstart vor 13 Jahren waren es mehr als sechs Milliarden. Airbus will die Zahl der ausgelieferten Modelle 2017 zwar auf über 20 steigern, kämpft aber immer noch mit technischen Problemen, insbesondere bei den Triebwerken und der militärischen Ausstattung. Viele der bereits ausgelieferten Maschinen sind nicht oder nur eingeschränkt einsatzfähig. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen blieb bei ihrem ersten Auslandsflug mit der Maschine wegen einer technischen Panne in Litauen hängen und musste auf eine alte Transall umsteigen. Dieses Modell soll eigentlich vom A400M abgelöst werden.