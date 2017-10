Der hatte vergangenen Montag kurz nach Mitternacht verkündet, dass er vom kanadischen Flugzeugbauer Bombardier die Mehrheit an dessen C-Series genannten Mittelstreckenjets übernimmt. „Wenn wir nicht mit Haut und Haaren gefressen werden wollen, ist es wichtig, dass unsere europäischen und französischen Unternehmen stärker werden“, so Le Maire weiter.

Die vergangene Woche war so recht nach dem Geschmack von Bruno Le Maire: „Ich freue mich über diese Nachricht. Was Airbus stärkt, was die europäische Luftfahrtbranche stärkt, geht in die richtige Richtung“, sagte Frankreichs Wirtschaftsminister und lobte gerade geschlossenen Deal des europäischen Luftfahrtverbunds Airbus.

Denn in der Pariser Regierung, die gut elf Prozent der Aktien kontrolliert , sind nur wenige von Enders’ Tatendrang so begeistert wie Wirtschaftsminister Le Maire. Vor allem das Verteidigungsministerium sträubt sich gegen den Deutschen und seinen jüngsten Konzernumbau. Aber auch Präsident Emmanuel Macron und Alexis Kohler, der Generalsekretär des Elysée-Palasts, zeigen erhöhtes Interesse. Der französische Staat soll laut Presseberichten Airbus-Verwaltungsratschef Denis Ranque kneten, nicht zu nachsichtig mit Enders umzugehen. Denn aus Sicht der Beamten reißt Enders seit Monaten schon alle Macht im Unternehmen an sich. „Er hat das Organigramm so reorganisiert, dass alles auf ihn zuläuft“, sagt ein hoher Verteidigungsbeamter, der nicht namentlich genannt werden will.

Was die Ministerialen dabei besonders empört: Enders nutzt dazu selbst die aktuellen Ermittlungen in England und Frankreich wegen möglicher Bestechungen beim Verkauf von Waffen und Flugzeugen. „Im aktuellen Korruptionsskandal hat er sich einiger interner Widersacher entledigt – vor allem auf der französischen Seite“, sagt der Hamburger Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt.

Aufräumen in Frankreich

Nichts anderes als das mühsam austarierte Gleichgewicht in dem Konzern steht damit auf dem Spiel: „Diese Entwicklung kann für Airbus gefährlicher sein als alle Skandale der jüngeren Zeit“, warnt Branchenexperte Großbongardt. Die franko-germanischen Gegensätze bremsten den 2000 als EADS gegründeten Konzern besonders in den Anfangsjahren immer wieder. Später sorgten sie für Verspätungen und viele Milliarden Mehrkosten beim Bau des Superjumbos A380. Die führten das Unternehmen fast in den Abgrund.

Doch für den konfliktfreudigen Enders ist der Stress mit der französischen Seite eine unvermeidliche Nebenwirkung auf dem Weg zu seinem wichtigsten Ziel: Europas größten Luftfahrtkonzern weltweit zu etablieren und die Geschäftspraktiken der Gründerjahre zu beenden.