Dank der robusten Nachfrage nach dem Dreamliner hat der Airbus-Rivale im zweiten Quartal unter dem Strich 1,76 Milliarden Dollar verdient.

Boeing ist weiterhin optimistisch und hebt seine Prognose an – zum zweiten Mal in diesem Jahr. Der Flugzeughersteller profitiert von Geschäften mit dem Dreamliner und seinem Sparkurs. An der Börse kam das gut an.