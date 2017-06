AmsterdamPPG Industries bläst die Übernahme des niederländischen Farbenherstellers Akzo Nobel ab. Die US-Amerikaner kündigten am Donnerstag ihren Rückzug an. Nach gründlicher Überlegung habe man sich entschieden, kein öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre vorzulegen, hieß es in einer Stellungnahme von PPG.

Er habe bis zuletzt gehofft, Akzo Nobel von den Vorteilen eines Zusammenschlusses überzeugen zu können, erklärte PPG-Chef Michael McGarry. Noch vergangene Woche habe er einen Brief an die Akzo-Nobel-Führung gerichtet, auf den sie aber nicht eingegangen sei.