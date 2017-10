Ein chinesisches Unternehmen interessiert sich für den insolventen Küchenhersteller Alno. Das berichtet die WirtschaftsWoche in ihrer aktuellen Ausgabe. Es handele sich um einen Investor, der strategisches Interesse an Alno habe und mit der deutschen Firma sein Portfolio erweitern könne, heißt es in Gläubigerkreisen.

Der mögliche Bieter prüfe gerade die Bücher der Pfullendorfer. Dies könne noch einige Wochen dauern. Ob der neue Interessent ein tatsächliches Angebot abgebe, sei derzeit noch unklar. Insolvenzverwalter Martin Hörmann wollte hierzu keine Stellungnahme abgeben.