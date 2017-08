 Insolventer Küchenhersteller nimmt Produktion wieder auf

Der insolvente Küchenhersteller Alno hat die Produktion an seinem Stammsitz in Pfullendorf (Baden-Württemberg) nach drei Wochen Stillstand wieder aufgenommen. Um den Rückstand aufzuholen, werde vorerst auch an Samstagen gearbeitet, teilte das Unternehmen mit. In Enger (Nordrhein-Westfalen) und Coswig (Sachsen-Anhalt), wo Küchen der Marken Wellmann und Pino gebaut werden, soll die Produktion kommende Woche wieder anlaufen.