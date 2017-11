Bild vergrößern Die Zugallianz aus Siemens und dem französischen Konzern Alstom sorgt für Proteste. dpa Bild:

Die geplante Zugallianz von Siemens und Alstom hat am Donnerstag für Proteste in Frankreich gesorgt. Gewerkschafter fürchten einen Stellenabbau. Sie sehen auch den französischen Staat in der Pflicht.