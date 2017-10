New YorkDer weltgrößte Biotechnologiekonzern Amgen hat durch Einsparungen etwa bei der Forschung sowie höheren Margen einen überraschend hohen Gewinn eingefahren. Der US-Konzern gab am Mittwoch nach Börsenschluss in New York für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 2,02 Milliarden Dollar nach 2,01 Milliarden im Vorjahreszeitraum bekannt.