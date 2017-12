DüsseldorfThyssen-Krupp setzt im Anlagenbau auf eine verstärkte Nachfrage nach Batteriesystemen für Elektroautos. Der Markt für Lithium-Ionen-Batterien biete in den kommenden zehn Jahren ein Auftragspotenzial von mehr als einer Milliarde Euro, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Präsentation zum Kapitalmarkttag des Konzerns.