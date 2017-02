DüsseldorfDer überwiegend für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie produzierende Anlagenbauer Gea hofft nach Umsatz- und Gewinneinbußen 2017 wieder auf Wachstum. Konzernchef Jürg Oleas sieht allerdings etliche Unwägbarkeiten, wie etwa die Entwicklung der Weltwirtschaft, Währungseinflüsse und die Kundennachfrage.

„Die gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten werden sich aber auf absehbare Zeit und damit auch im laufenden Geschäftsjahr 2017 nicht verringern“, betonte der Manager am Dienstag in Düsseldorf. „Wie sich unsere Märkte im Einzelnen entwickeln werden, ist daher zum aktuellen Zeitpunkt schwer vorhersehbar.“ Für das laufende Jahr kündigte Oleas ein moderates Umsatzwachstum und ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 620 bis 670 Millionen Euro an.