DüsseldorfDer weltgrößte Stahlkonzern Arcelor-Mittal hat sich für eine weitere Konsolidierung der Schwerindustrie ausgesprochen. „Wir glauben, dass weltweit und nicht nur in Europa eine Konsolidierung vorankommen sollte“, sagte der Deutschland-Chef des Konzerns, Frank Schulz, am Dienstag vor Journalisten in Düsseldorf. Auch die angestrebte Übernahme des italienischen Stahlwerks Ilva durch Arcelor-Mittal sei ein Teil der Konsolidierung, weil dabei Synergien geschaffen werden sollten. „Wir sind auch überzeugt, dass andere Unternehmen in die Richtung gehen sollten.“

Zu den laufenden Fusionsgesprächen zwischen den Rivalen Thyssen-Krupp und Tata Steel wollte sich der Manager nicht äußern. Die beiden Konzerne sprechen bereits seit dem vergangenen Jahr über die Zusammenlegung ihrer Stahlgeschäfte, durch die die Nummer zwei in Europa nach Arcelor-Mittal entstehen würde. Die Branche klagt seit Jahren über Überkapazitäten, verweist dabei aber vor allem auf China – den weltweitgrößten Stahlproduzenten. Schulz betonte, dass Arcelor-Mittal in den vergangenen Jahren selbst die Konsolidierung vorangetrieben habe. So habe der Konzern vier Hochöfen stillgelegt.