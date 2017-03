Die liegt mit rund 90 Prozent bei den deutschen Stahlproduzenten inzwischen an der Grenze des technisch Machbaren. Ein Rückschlag ist derzeit kaum in Sicht. „Wir bleiben optimistisch, was die weitere Erholung der Stahlnachfrage in Europa und Deutschland betrifft“, sagte denn auch am Dienstag Frank Schulz, Deutschland-Chef des weltgrößten Stahlproduzenten Arcelor-Mittal.

So hat der europäische Branchenverband Eurofer inzwischen seine Prognosen leicht nach oben korrigiert: Für die europäische Stahlindustrie wird im laufenden Jahr ein Plus von einem Prozent erwartet, 2018 sollen es 1,5 Prozent sein. Die deutschen Hersteller können sich dank der gut laufenden Binnenkonjunktur sogar Hoffnung auf einen Schlag obendrauf machen.

Inzwischen tauchen in einigen Nischenbereichen schon Lieferengpässe auf: Kunden müssen bei bestimmten Sorten feuerverzinkter Stähle länger warten und auch höhere Preise akzeptieren. „Es gibt temporäre Engpässe“, räumte auch Schulz ein, „das ist aber kein strukturelles Problem.“ Schon immer sei das zweite Quartal das umsatzstärkte der Branche mit vielen Arbeitszeiten und hoher Nachfrage, da könne es schon mal zu Lieferproblemen kommen.

Zumal wichtige Abnehmerbranchen ihre in den vergangenen Jahren stark abgebauten Lagerbestände wieder auffüllen und für zusätzliche Bestellungen sorgten. Wichtige Kunden wie die Stahlverarbeiter klagen inzwischen über einen „Stahlpreis-Schock“. Vor allem Mittelständler sehen sich durch den Kostenschub bedroht.

Die Stahlbranche sieht das naturgemäß ganz anders und verweist auf die nach wie vor niedrigen Margen. Zwar seien die Preise für viele Stahlsorten durchaus zweistellig in den vergangenen Monaten gestiegen – darin eingerechnet sind aber auch die gestiegenen Aufwendungen für Rohstoffe wie Kokskohle oder Eisenerz. „Wir haben bei der Marge zwar zugelegt, wir kommen aber auch von einem sehr niedrigen Niveau“, sagte Schulz. Das reiche nicht aus, um Investitionen zu bezahlen, Abschreibungen vorzunehmen und Schulden zu begleichen. „Davon ist die Stahlindustrie noch weit entfernt.“



Mehr Zusammenschlüsse und Fusionen gefordert



Der Deutschland-Chef von Arcelor-Mittal machte trotz des schnellen Comebacks seiner Branche klar, mit wie vielen Unsicherheiten dieser Aufschwung behaftet ist: Brexit, stark schwankende Rohstoffpreise, aber auch die ungelöste Frage nach den chinesischen Überkapazitäten und mögliche Belastungen durch den europäischen Emissionshandel können dem positiven Trend für die Branche schnell wieder die Luft abdrehen.

Schulz sprach sich daher für weitere Zusammenschlüsse und Fusionen in der Stahlindustrie aus. „Wir glauben, dass weltweit und nicht nur in Europa eine Konsolidierung vorankommen sollte“, sagte er. Auch die angestrebte Übernahme des italienischen Stahlwerks Ilva durch den Mutterkonzern sei ein Teil der Konsolidierung, weil dabei Synergien geschaffen werden sollten. „Wir sind auch überzeugt, dass andere Unternehmen in die Richtung gehen sollten.“

So verhandelt Konkurrent Thyssen-Krupp schon seit fast anderthalb Jahren mit Tata Steel Europe ernsthaft über eine Fusion der beiden europäischen Stahltöchter zur Nummer Zwei hinter Arcelor-Mittal. Doch die Gespräche gestalten sich schwierig, viele Detailfragen sind noch ungeklärt, die deutschen Arbeitnehmer wollen das ganze Projekt nicht, weil sie um viele Arbeitsplätze fürchten.

Für das laufende Jahr kündigte Schulz Investitionen von über 100 Millionen Euro in die deutschen Produktionsstandorte des Unternehmens an, darunter die Modernisierung eines Hochofens in Bremen für 44 Millionen Euro. Weitere Investitionen seien in die Werke in Duisburg, Eisenhüttenstadt und Hamburg geplant. 2016 hatte der Konzern insgesamt 113 Millionen Euro in seine deutschen Werke investiert. Der hohe Wettbewerbsdruck zwinge das Unternehmen, trotz der gut laufenden Konjunktur die Effizienz an den Standorten weiter zu verbessern, kündigte Schulz an. „Es wäre fatal und falsch, diese Phase der Verbesserung überzuinterpretieren“, sagt er.