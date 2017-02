Gestern Weißes Haus, heute Anklagebank: Klaus Kleinfeld, deutscher Spitzenmanager und Chef des US-Metallkonzerns Arconic erlebt einen turbulenten Start ins Jahr. Unlängst nahm der 59-Jährige eine Einladung des US-Präsidenten an und diskutierte in kleiner Runde mit US-Konzernchefs und der neuen Regierung, wie das Land neue Jobs in der Industrie schaffen kann. Kleinfeld lobte die offenen Gespräche – und den Fokus des Präsidenten, wettbewerbsfähige Arbeitsplätze anzusiedeln. Der Besuch im glamourösen Weißen Haus, eine willkommene Abwechslung zum Ärger im eigenen Haus. Denn bei Arconic steht der ehemalige Siemens-Manager in der Kritik.

Der Hersteller von Aluminium- und Titanlegierungen für den Fahrzeug- und Flugzeugbau schreibt rote Zahlen. 1,2 Milliarden Dollar Minus machte der Konzern im vierten Quartal. Wenig überraschend hinkt der Aktienkurs den eigenen Erwartungen – und etwa auch der Entwicklung von Alcoa an der Börse – hinterher. Großaktionär Elliott Management – schon seit Monaten ungeduldig – hat genug von Kleinfeld. Noch vor der Bekanntgabe der Zahlen am Dienstag wagte der milliardenschwere Hedgefonds von Gründer und Chef Paul Singer den offenen Machtkampf und forderte öffentlich die Ablösung des Deutschen.