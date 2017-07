Bild vergrößern Bayer und Monsanto: Geht die Übernahmerechnung auf? Bild: imago

Während andere Geschäfte gut laufen, bekommt Bayer im Agrar-Geschäft Probleme - ausgerechnet in der Sparte, in die Monsanto integriert werden soll. Bayer-Chef Werner Baumann scheint sich vor allem in Brasilien verkalkuliert zu haben.