Bei akutem Herzinfarkt können Bayer zufolge statt Aspirin i.v. auch Aspirin-Tabletten 150 bis 300 mg eingesetzt werden. Diese wirkten zwar nicht so schnell wie die intravenöse Darreichungsform, sie seien aber nicht – wie der „Spiegel“ berichtete – unzuverlässiger. Bayer ist in Deutschland der einzige Anbieter von Aspirin i.v., was den Engpass heikel macht. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben die zuständigen Behörden informiert und steht in engem Austausch mit den Kliniken. „Wir sind dran und sehen den Ernst der Lage“, sagte die Sprecherin. Um die Patientenversorgung zu gewährleisten, werde die bestellte Ware nur in einer angepassten Menge ausgeliefert, dabei hätten Notfallkliniken Vorrang. Aspirin in anderen Darreichungsformen ist von dem Engpass nicht betroffen.