Hamburg, FrankfurtDer Kupferkonzern Aurubis will seinen Umbau ohne Stellenstreichungen schaffen. „Die Zahl (der Jobs) dürfte in etwa stabil bleiben“, sagte Vorstandschef Jürgen Schachler der „Börsen-Zeitung“. Das Unternehmen mit rund 6400 Mitarbeitern will sich zu einem Produzenten verschiedener Metalle entwickeln.

Zukäufe spielten für diese Weiterentwicklung „eine wichtige Rolle“, sagte der Manager dem Blatt. Einen Zukauf ähnlich dem 780 Millionen Euro teuren Erwerb des Kupferverarbeiters Cumerio im Jahr 2008 hält er für denkbar. Eine Kapitalerhöhung sei dafür nicht notwendig, erklärte Schachler. Den Finanzrahmen für Zukäufe sieht der Manager für den fast schuldenfreien MDax-Konzern beim Dreifachen des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda).