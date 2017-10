Unklar war, inwiefern ausländische Kunden von dem Skandal betroffen sind. Die Tageszeitung "Nikkei" berichtete von über 30 nicht-japanischen Kunden, darunter Daimler und Airbus . Daimler erklärte, dass Kobe Steel kein Lieferant des Unternehmens sei. Auch BMW ist nach eigenen Angaben nicht betroffen. Airbus beziehe direkt keine Kobe-Produkte, will jedoch seine Zulieferkette überprüfen. Daimler und BMW hatten diesen Schritt nicht angekündigt – es ist aber grundsätzlich möglich, dass über Zulieferer auch Material von Kobe Steel verbaut wurde.

Der Skandal um Produktdaten-Fälschung beim japanischen Stahlkonzern Kobe Steel weitet sich aus. Kobe Steel räumte am Freitag ein, dass auch die Stahlsparte Daten gefälscht habe, etwa bei Drahtprodukten. Bislang war lediglich von Aluminium- und Kupferprodukten die Rede gewesen.

Nach bisherigen Ermittlungen hätten rund 200 Firmen im In- und Ausland betroffene Produkte des Stahlriesen erhalten, hatte „Nikkei“ gemeldet. Darunter sind Toyota , Nissan und Honda , aber auch der AKW-Betreiber Tepco , bei dem es 2011 in Fukushima zur Atomkatastrophe gekommen war.

Ein neuerlicher Unternehmensskandal hat die japanische Wirtschaft erschüttert. Am Sonntag hatte der Stahlkonzern Kobe Steel eingeräumt, Produktdaten gefälscht zu haben. Daraufhin brach der Aktienkurs ein.

Kobe Steel hatte zugegeben, Aluminium- und Kupferprodukte sowie Eisenpulver mit gefälschten Inspektionsdaten zum Beispiel zur Materialstärke zur Verwendung in Autos, Zügen, Flugzeugen sowie militärischer Ausrüstung an Kunden in aller Welt ausgeliefert zu haben. Die Liste wurde jetzt um die Draht-Produkte verlängert.

„Die Glaubwürdigkeit von Kobe Steel ist auf Null eingebrochen“, sagte Firmenchef Hiroya Kawasaki am Donnerstag. „Wir werden Anstrengungen unternehmen, um so bald wie möglich das Vertrauen zurückzugewinnen.“ Am wichtigsten seien dabei Sicherheitsüberprüfungen zusammen mit den Kunden. Mit Rückrufen rechne er derzeit nicht.

Material ohne Inspektion ausgeliefert?

Ein Sprecher von Kobe Steel versicherte, dass es von den Draht-Kunden keine Beschwerden über Fehlfunktionen oder Sicherheitsprobleme gebe. Den Markt beruhigte dies nicht. Die Aktie von Kobe Steel verlor zeitweise fast neun Prozent an Wert. Seit Bekanntwerden des Skandals hat sie mehr als 40 Prozent verloren. Kobe Steel hatte die Produktdaten-Fälschung am Wochenende eingeräumt. Die Aluminium- und Kupferprodukte werden in Autos, Flugzeugen, Raketen und Rüstungsprodukten verwendet.