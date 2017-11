WashingtonBMW beordert in Nordamerika bei zwei unterschiedlichen Rückrufaktionen wegen möglicher Brandgefahren insgesamt rund eine Million Fahrzeuge in die Werkstätten. Grund für den einen Rückruf seien mögliche Probleme mit der Verkabelung eines Gebläse-Reglers der Klimaanlage, die einen Kurzschluss auslösen könnten, sagte ein Sprecher am Freitag in München. Im anderen Fall handelt es sich um ein Ventil zur Entlüftung des Kurbelgehäuses, das sich unter bestimmten Umständen überhitzen und Feuer fangen kann.